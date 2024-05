Ranking ATP 6 maggio 2024 | Jannik Sinner stabile al n 2 - Luciano Darderi sale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) E siamo a quota 424. È questo lo spaventoso dato che riguarda Novak Djokovic, relativo alle settimane da n.1 del mondo. Il campione serbo resta sul trono del tennis mondiale, ma non ha rafforzato la propria leadership nel Masters1000 di Madrid. Nole ha deciso di rinunciare per preservarsi in vista del proprio avvicinamento al Roland Garros. Rivedremo il campione nativo di Belgrado a Roma. Alle sue spalle, nelATP, ci sonoe lo spagnolo Carlos Alcaraz. Entrambi i massimi rappresentanti della Next Gen sono afflitti da problemi fisici di non poco conto. L’altoatesino e l’iberico, infatti, non parteciperanno agli Internazionali d’Italia e ci sono non pochi dubbi sulla loro presenza a Parigi, viste le loro criticità all’anca e al braccio destro. Per quanto accaduto alla Caja Magica, il cambiamento ...