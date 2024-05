Tennis - Jannik Sinner fa il punto della situazione | Vado al Roland Garros solo se…

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) In seguito all’infortunio riportato che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma,ha voluto indire una conferenza stampa per spiegare bene lache lo riguarda. In estrema sintesi si potrebbe dire che sperava di stare meglio, ma purtroppo questa eventualità non si è concretizzata e ora piuttosto che perdere anni di carriera, preferisce fermarsi e aspettare che il suo fisico abbia i tempi giusti per riprendersi del tutto. Andiamo dunque a leggere alcune delle sue dichiarazioni.: “Alse sono al 100%, altrimenti vediamo” Queste dunque alcune delle parole diriprese dal sito ufficiale degli Internazionali d’Italia: “Al...