Italiano morto in Scozia per un’infezione - Mauro aveva 32 anni | cosa è successo

Stezzano (Bergamo) – È morto venerdì a Edimburgo per un’infezione virale Mauro Carminati , ingegnere matematico trentaduenne di Stezzano (Bergamo), arrivato da pochi giorni in Scozia per una vacanza . Sarebbe dovuto restare solo cinque giorni ma il ...

Il giovane ingegnere della Lamborghini Mauro Carminati è morto in Scozia , ad Edimburgo , durante una vacanza per un'infezione alla gamba . Una morte improvvisa quella ha colto il 32enne, che si trovava nel Paese per il ponte del 1 maggio. Quella che ...

