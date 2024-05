Israele ordina agli abitanti e agli sfollati palestinesi di lasciare la parte est di Rafah

A partire dalla giornata di oggi la Turchia ha fermato tutti gli scambi commerciali provenienti da e destinati a Israele in risposta al conflitto nella Striscia di Gaza . A dare per prima l'informazione è Bloomberg, agenzia americana che ha ...

Negoziati sospesi tra Israele e Hamas fino a domani. Al termine di una giornata di intensi negoziati per una tregua a Gaza, la delegazione di Hamas che era al Cairo per i colloqui ieri ha consegnato la risposta del gruppo ai mediatori di Egitto e ...

Proteste pro-Palestina, vernice rossa contro la Fiocchi Munizioni di Lecco. L’azienda: “Mai venduto a esercito di Israele” - Proteste pro-Palestina, vernice rossa contro la Fiocchi Munizioni di Lecco. L’azienda: “Mai venduto a esercito di israele” - Due attivisti delle campagne di Palestina Libera e Ultima Generazione, hanno macchiato di rosso con la vernice, l’azienda Fiocchi Munizioni a Lecco. Lo stemma dell’azienda è stato coperta. È stato poi ...

Guerra Israele-Palestina. Al Burlo in cura 8 bambini provenienti da Gaza - Guerra israele-Palestina. Al Burlo in cura 8 bambini provenienti da Gaza - Arrivati negli scorsi giorni, quattro di loro sono amputati e riceveranno protesi che saranno realizzate in Emilia Romagna, due necessitano di trapianto di midollo osseo, un bambino presenta una ferit ...

Campus minato. Le proteste universitarie possono sconvolgere il voto in Usa - Campus minato. Le proteste universitarie possono sconvolgere il voto in Usa - In America l’anno accademico è terminato. Ma se Rafah sarà un’altra carneficina, le manifestazioni riprenderanno in autunno. E per ...