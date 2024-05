L’ultimatum di Israele | Accordo entro una settimana o entriamo a Rafah Erdogan? Lavora per Hamas - danno per palestinesi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le notizie di venerdì 3 maggio sulla guerra tra, in diretta.Le notizie di venerdì 3 maggio sulla guerra tra, in diretta.Le notizie di venerdì 3 maggio sulla guerra tra, in diretta.

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 210. Hamas ha fatto sapere che presto invierà una delegazione in Egitto per proseguire nei colloqui per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco. Ma Israele preme e lancia un Ultimatum : "Intesa in una settimana o entriamo a

Israele risponde alle richieste di maggior tempo avanzate da Hamas per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco a Gaza e lancia un altro ultimatum al partito armato che governa nella Striscia, facendo sapere che se non si arriva a un'intesa entro una settimana , comincerà l'operazione a Rafah.

Il mondo questa settimana: le proteste nei campus Usa, Blinken in Medio Oriente, il "caso Ariston" in Russia, i timori americani verso la Cina - Negoziabile non sembra essere nemmeno il fato di Rafah, che "re Bibi" ha promesso di espugnare con o senza accordo, e la cosa non dispiace affatto ad hamas, per il quale ogni morto è un mattoncino che

Turchia: "Stop commercio con israele". Ira Tel Aviv: "Erdogan dittatore" - In un comunicato rilanciato dal giornale 'Filastin', hamas ha chiesto "a tutti i Paesi, soprattutto ai Paesi arabi e islamici, di rompere ogni legame" con israele, di "isolarlo a livello

Sette giorni per accettare la proposta, l'ultimatum di israele ad hamas: "Poi il via alle operazioni a Rafah" - hamas ha una settimana di tempo per accettare la proposta di tregua presentata da israele. Superato tale finestra temperale comincerà l'operazione a Rafah. A darne notizia il Wall Street Journal, che