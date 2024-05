Media Israele - ' se Hamas accetta accord - Rafah si ferma'

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Seaccetterà uno" i preparativi per l'attacco a"potrebbero essereti". Lo ha detto, citato da Ynet, un alto funzionario israeliano aggiungendo che tutto "è reversibile".

Negoziati sospesi e offensiva israeliana su Rafah sempre più imminente . Il Medioriente continua ad infiammarsi e i giri di colloqui che facevano ben sperare per una tregua tra Hamas e Tel Aviv si sono invece rivelati infruttuosi. Nonostante l'opera ...

L’esercito israeliano sta iniziando a lanciare volantini nella parte orientale di Rafah , inviare messaggi e fare telefonate ai palestinesi contenenti istruzioni sulle zone che devono essere evacuate a Rafah e su quali percorsi prendere per ...

Israele: Gabinetto di guerra, via all’operazione Rafah. L’esercito invita all’evacuazione - Israele: Gabinetto di guerra, via all’operazione rafah. L’esercito invita all’evacuazione - In Israele, il Gabinetto di guerra ha approvato, ieri sera, domenica 6 maggio 2024, all'unanimità, l'operazione rafah. L'esercito ha già preparato i piani. Lo hanno riferito i media, secondo cui, una ...

Rafah e il raid israeliano: cosa succede e perché la città al confine con l'Egitto è strategica - rafah e il raid israeliano: cosa succede e perché la città al confine con l'Egitto è strategica - La città a sud della Striscia di Gaza, rafah, che contava circa 270 mila abitanti prima della guerra a Gaza iniziata con l'attacco da parte di hamas il 7 ottobre, ora ospita oltre ...