Isola dei Famosi 2024 - settima puntata – Fuori Marina Sum - i naufraghi divisi in ‘Rossi’ e ‘Bl -’, il leader ‘rosso’ Samuel Peron al televoto con Rosanna e Artur

(Di lunedì 6 maggio 2024) La formazione delle squadre -18 Altro appuntamento in compagnia dell’deie qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della. La diretta minuto per minuto della21.35: Breve anteprima con svelamento delle percentuali, in incognito, dei quattro nominati. Il più votato è al 33%. A seguire il 25%, il 24% e il 18% di colui o colei che, attualmente, è il meno votato. 21.40: Vladimir fa il suo ingresso in studio, vestita completamente di rosa: “Siamo sopravvissuti tutti alla, è quasi passato un mese“. ...