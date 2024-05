Isola dei Famosi 6 maggio | nominati e chi è stato eliminato Il gruppo si divide in due squadre

(Di martedì 7 maggio 2024) Nella puntata di lunedì 6dell'deici sono state un'eliminazione, nuoveon, una prova molto particolare e una novità: ildi naufraghi èdiviso in due fazioni contrapposte. Una puntata ricca di avvenimenti, un po' meno di emozioni. Ma ormai il pubblico se ne sta facendo una ragione. Ad essere arrivati a questa puntata inon da settimana scorsa sono stati Rosanna Lodi, Artur Dainese, Khady Gueye e Marina Suma. Proprio quest'ultima è stata eliminata. Da sottolineare che Rosanna Lodi, ultima salva, non l'ha neppure salutata. Insomma, un clima disteso fra le due concorrenti del programma. La serata è proseguita con la classica prova della ricerca di una chiave all'interno di teche in cui c'è di tutto. Questa volta però a ...

