(Di domenica 24 marzo 2024) Adli, ex difensore del Milan, parla così a Sky: Amo il Milan, per me è il club più forte e più bello del mondo....

Da ore sui social molti fan sollecitano l'organizzazione di Una voce per San Marino ad invitare in gara i due artisti reduci da Sanremo, affinché possano conquistare un posto per l'Eurovision. È una ... (fanpage)

Rami: ‘Amo io Milan’. Poi l’attacco frontale a Pippo Inzaghi - Adli Rami, ex difensore del Milan, parla così a Sky: Amo il Milan, per me è il club più forte e più bello del mondo. è stato un onore giocare per questa squadra..calciomercato

L’ex Milan attacca la leggenda: “Non un grande uomo”, poi sull’Europa League - L'ex difensore francese si è esposto in merito alla sua passata esperienza al Milan; spende poi qualche parola su quello attuale di Pioli.spaziomilan

Rami incoraggia il Milan: «Europa League Sono fortissimi, hanno tutto per vincere» - L’ex difensore del Milan Rami ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha analizzato il suo amore per i rossoneri. PAROLE – «Amo il Milan, per me è il club più forte e più bello del mondo. È ...milannews24