Internazionali d’Italia 2024 - effettuato il sorteggio | Berrettini-Napolitano al primo turno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio– Subito un doppio derby azzurro aldeglidi tennis. Ilelettronico svoltosi oggi a Roma a Fontana di Trevi ha messo di fronte alMatteoe Stefano, e Matteo Gigante contro Giulio Zeppieri. Per quanto riguarda gli altri azzurri Lorenzo Musetti entrerà direttamente al secondo, mentre Matteo Arnaldi sfiderà il ceco Machac. Lorenzo Sonego è stato sorteggiato contro il serbo Lajovic, mentre un qualificato è toccato in sorte a Flavio Cobolli, protagonista delnel giorno del suo compleanno. Dura sfida per Luciano Arderi contro il canadese Shapovalov, mentre Luca Nardi sfiderà ...

Pisa , 2 maggio 2024 – Il Cosmocare CUS Pisa sfrutta il secondo match-point, in gara quattro del primo turno dei play-out per la permanenza in serie C, a Carrara , sul campo del Centro Mini Basket : gli universitari hanno iniziato con il piede giusto, ...

Il Regolamento del primo turno dei playoff di Serie C 2023/ 2024 , vale a dire la fase interna ai gironi della post season che vale un posto in Serie B: ecco come funzionano e chi gioca in casa , oltre ai vantaggi per le teste di Serie di questa sfida ...

E’ stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali di tennis. Out, come sappiamo, sia Alcaraz che Sinner. Al momento confermata la presenza di Medvedev. Le assenze di Sinner e Alcaraz naturalmente non fermano lo spettacolo degli Internazionali ...

De Grandis: “Inter, no biscotto ma brutta figura col Sassuolo. Non puoi mettere tutte riserve quando…” - De Grandis: “Inter, no biscotto ma brutta figura col Sassuolo. Non puoi mettere tutte riserve quando…” - In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis torna sul ko dell'Inter contro il Sassuolo dell'ultimo turno di campionato ...

Il San Marino Tennis Club parte alla grande nei play-off regionali di serie C femminile - Il San Marino Tennis Club parte alla grande nei play-off regionali di serie C femminile - Splendida prestazione della squadra femminile del San Marino Tennis Club che vince il primo round dei play-off regionali di serie C femminile. Domenica le ragazze guidate da Alice Balducci nel doppio ...

Playoff: #PicernoCrotone, la conferenza di mister Zauli - Playoff: #PicernoCrotone, la conferenza di mister Zauli - Mister Zauli è intervenuto in conferenza , nella tarda mattinata odierna, per presentare il match di domani contro il Picerno valevole per il primo turno playoff fase girone: “Abbiamo recuperato […] ...