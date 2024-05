Internazionali d’Italia - sorteggiato il tabellone | il primo turno degli italiani

(Di lunedì 6 maggio 2024) E’ statoildi tennis. Out, come sappiamo, sia Alcaraz che Sinner. Al momento confermata la presenza di Medvedev. Le assenze di Sinner e Alcaraz naturalmente non fermano lo spettacolo. A Roma sono iniziate le qualificazioni e nei prossimi giorni prenderà il via anche ilprincipale. Berrettini prepara il ritorno a Roma – cityrumors.it – foto AnsaIl sorteggio ha regalato diverse sfide interessanti sia in chiave italiana che non. Da segnalare il ritorno nella Capitale di Matteo Berrettini. Molti considerano il romano come il vero outsider di questiconsiderando le diverse assenze. Anche in chiave femminile c’è la speranza Paolini. Il ...

E’ uscito il tabellone femminile degli Internazionali BNL d’Italia e che si svolgeranno al Foro Italico di Roma: ecco le italiane in gara . Uscito il tabellone femminile per i BNL d’Italia 2024 : le italiane in gara (credits @FITP) – ...

Internazionali BNL d’Italia 2024, sorteggiato il tabellone femminile: chi sono le italiane in gara - internazionali BNL d’Italia 2024, sorteggiato il tabellone femminile: chi sono le italiane in gara - E' uscito il tabellone femminile degli internazionali BNL d'Italia e che si svolgeranno al Foro Italico di Roma: ecco le italiane in gara.

Internazionali d'Italia: il tabellone del torneo singolare maschile - internazionali d'Italia: il tabellone del torneo singolare maschile - A Fontana di Trevi è andato in scena il sorteggio del main draw per torneo maschile di Roma. Grande attesa per Djokovic e per Nadal il tennista più vincente del Foro Italico ...

Internazionali: per Berrettini derby all'esordio con Napolitano - internazionali: per Berrettini derby all'esordio con Napolitano - Esordio tutto azzurro per Matteo Berrettini che al primo turno affronterà Stefano Napolitano. Direttamente dal secondo turno partirà invece Musetti dove debutterà contro uno tra Eubanks e un qualifica ...