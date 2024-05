Internazionali di Roma - 22 italiani in tabellone Ed è subito derby

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI - Sorteggiato a Fontana di Trevi ildi singolare maschile aglid'Italia. Undici glidirettamente nel main draw. Due ial primo turno: nella parte alta Matteo Gigante (139 ATP) affronterà per la prima volta Giulio Zeppieri (144). Nella metà bassa, invece, Matteo Berrettini (95) se la vedrà con Stefano Napolitano (125) che ha ricevuto la wild card inizialmente assegnata proprio al finalista di Wimbledon 2021, poi entrato per classifica dopo il ritiro di Jiri Lehecka. Interessante il confronto tra Luciano Darderi, che ha festeggiato il best ranking al numero 54, e il mancino canadese Denis Shapovalov (126) che l'ha battuto quest'anno a Miami. Chi vince sfiderà al secondo turno Mariano Navone. Promette spettacolo anche la sfida tra Fabio Fognini (92) e il britannico Daniel Evans ...

ATP Roma: come vederlo in streaming (Internazionali BNL d'Italia) - ATP Roma: come vederlo in streaming (internazionali BNL d'Italia) - Le indicazioni su come vedere in streaming gli internazionali di Roma, il torneo di tennis più importante d'Italia.

Sinner quando può diventare numero 1 del mondo La corsa alla vetta del ranking Atp tra Roland Garros e Wimbledon - Sinner quando può diventare numero 1 del mondo La corsa alla vetta del ranking Atp tra Roland Garros e Wimbledon - Mai come in queste ore il pensiero del sorpasso su Novak Djokovic è stato allontanato. La priorità, per Jannik Sinner, è quella di riposare, prendendosi cura del ...