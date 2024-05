Internazionali d’Italia - il sorteggio del tabellone di Roma Ecco i match degli italiani

(Di lunedì 6 maggio 2024) È stato sorteggiato ilBNL di, il Masters 1000 sulla terra rossa in cui non ci sarà Jannik Sinner che ha dato forfait per il riacutizzarsi del problema all’anca destra che lo accompagna dalla semifinale a Montecarlo. Toccherà allora agli oltre 20, impegnati fra il torneo femminile e quello maschile, il compito di portare in alto la bandiera tricolore. Gli– L’unica testa di serie tra gli azzurri è Lorenzo Musetti. Il carrarese entrerà quindi in gioco al secondo turno, con debutto programmato fra venerdì 10 o sabato 11 maggio, e potrà trovare lo statunitense Eubanks o un tennista proveniente dalle qualificazioni. Al primo turno disi vedranno due derby fra connazionali: quello fra Matteo Gigante e Giulio ...

Il Tabellone principale maschile degli Internazionali d’Italia 2024 , in programma dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma . Il primo favorito del seeding è Novak Djokovic, seguito dal campione uscente Daniil Medvedev. Assente ...

Il Tabellone con i risultati aggiornati delle qualificazioni femminili degli Internazionali d’Italia 2024 . La rumena Jacquelin Cristian è la prima testa di serie di un draw che vede al via diverse azzurre ammesse tramite wild card. Eleonora Alvisi, ...

Sorteggio maschile Internazionali d'Italia: per Berrettini derby con Napolitano, Nadal "vede" Hurkacz - Sorteggio maschile internazionali d'Italia: per Berrettini derby con Napolitano, Nadal "vede" Hurkacz - MASTERS ROMA - Il sorteggio del torneo, in programma dall'8 maggio, con tanta Italia. Berrettini, atteso oggi pomeriggio dal primo allenamento al Foro Italico e ...

Internazionali: per Berrettini derby all'esordio con Napolitano - internazionali: per Berrettini derby all'esordio con Napolitano - Esordio tutto azzurro per Matteo Berrettini che al primo turno affronterà Stefano Napolitano. Direttamente dal secondo turno partirà invece Musetti dove debutterà contro uno tra Eubanks e un qualifica ...

Atp Roma, sorteggiato il tabellone: Berrettini dalla parte di Medvedev, subito un derby con Napolitano - Atp Roma, sorteggiato il tabellone: Berrettini dalla parte di Medvedev, subito un derby con Napolitano - Gli avversari dei tennisti italiani negli internazionali d'Italia a Roma, subito un derby per Berrettini contro Napolitano ...