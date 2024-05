Inter - Inzaghi | Fatto tanto in tre ann - ma vogliamo migliorarci Stiamo parlando con la società

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) “L’ho definito lo scudetto della gioia perchè sappiamo di averfelici milioni di tifosiisti che aspettavano datempo questa seconda stella, per noi è un grandissimo orgoglio”. A Bologna per ricevere il premio Bulgarelli come miglior allenatore della serie A 2023-24, Simonesi gode ancora la vittoria del campionato. “Ho dei ragazzi a cui piace giocare a calcio, affrontare le difficoltà delle partite, e non vale solo per questa stagione – sottolinea il tecnico nerazzurro – E’ da tre anni che l’gioca con un determinato modulo, con determinati principi che ci hanno permesso di vincere sei titoli e fare una finale di Champions. Siamo contenti di quello che abbiamoed è giusto godercelo”. Masa che nel calcio non ci si può ...