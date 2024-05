Incidente tra due auto a Montello | una macchina si ribalta - due feriti

(Di lunedì 6 maggio 2024)stradale a. I Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo sono intervenuti questa mattina (lunedì 6 maggio) per uno scontro tra duein via San Giuseppe. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 8. Dopo il violento impatto una delle due macchine si èta sul lato sinistro della carreggiata. Tre persone coinvolte: un bambino di 12 anni, una donna di 32 anni e un uomo di 38. Due i, non gravi, ricoverati in codice giallo all’ospedale di Seriate. I Vigili del fuoco hanno gestito le operazioni di soccorso, mettendo in sicurezza i mezzi e bonificando l’area compromessa.

Due morti nel pomeriggio per lo Scontro fra un tir ed un’auto per cause da dettagliare. Nell’ incidente l’autotreno che trasportava albicocche si è ribaltato, l’automobile è precipitata in una scarpata ed i due occupanti sono deceduti sul colpo: un ...

Momenti di paura ieri a Roma nella zona di Fidene teatro di un brutto incidente nel pomeriggio. Un’ auto , per cause da accertare, ha colpito un palo Acea. Il conducente è stato portato in Ospedale , sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma ...

incidente mortale a Roma oggi lunedì 6 maggio in Viale di Torre Maura. La vittima aveva 26 anni. Questa mattina, verso le ore 4.30, per cause in fase di accertamento, un’ auto mobile Citroen C1 condotta da un ragazzo italiano di 26 anni è finita ...

Papà travolto e ucciso da un Suv pirata sulla Provinciale: stava soccorrendo il figlio rimasto senza benzina - Papà travolto e ucciso da un Suv pirata sulla Provinciale: stava soccorrendo il figlio rimasto senza benzina - Giuseppe Babbo, un uomo di 60 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre tentava di soccorrere il figlio rimasto senza carburante. L'incidente intorno alla mezzanotte scorsa, quando ...

