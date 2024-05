Castellaneta Marina | incidente sulla statale - due morti Erano marito e moglie Scontro tir-auto

(Di domenica 5 maggio 2024) Duenel pomeriggio per lofra un tir ed un’per cause da dettagliare. Nell’l’treno che trasportava albicocche si è ribaltato, l’mobile è precipitata in una scarpata ed i due occupanti sono deceduti sul colpo: un 46enne, Vanni Gentile, nato a Noci ma residente a Mottola ed una 45enne, Domenica Semeraro, di Mottola..Ferito il conducente del tir, originario di Monopoli. Accaduto nel pomeriggiostrada106 in territorio di. Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia: Dopo l’ennesimoche si è registrato nella ...

