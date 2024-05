Incidente nel Salento Tamponamento sulla 275 - tre auto coinvolte e conducenti feriti

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unnel. Il sinistro si è verificato nella serata di ieristrada statale 275 che collega Maglie a Leuca, esattamente all’altezza dell’incrocio per il centro commerciale Gulliver, nel territorio di Surano. L’episodio ha visto il coinvolgimento di tre, tra cui una Ford Fiesta, una Lancia Ypsilon ed una Volkswagen Polo. Per cause ancora tutte da chiarire e verificare c’è stato un maxitra i tre veicoli e si è temuto subito il peggio.nel, sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco Sul posto dell’ennesimonelsono intervenuti i sanitari del 118, con tre ...

Incidente sul lavoro in mattinata a Gallipoli, in provincia di Lecce, attorno alle 8.30, sul Lungomare Marconi. Ferito un 27enne, trasportato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto gli...

Pubblicato il 4 Maggio, 2024 Nella mattinata di ieri l’episodio avvenuto a Gallipoli, poche ore dopo un altro Incidente sul lavoro che purtroppo questa volta ha fatto registrare l’ennesima tragedia nel Salento ed in generale in Italia dove i ...

Veglie, calcinacci giù dal soffitto nella Rsa: ferita 93enne - Veglie, calcinacci giù dal soffitto nella Rsa: ferita 93enne - Momenti di paura nel pomeriggio a Veglie, all’interno di una RSA, in via Goffredo Mameli, dove all’improvviso alcuni pezzi di mattoni si sono staccati dal solaio colpendo una 93enne, ospite della stru ...

