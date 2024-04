Ora Discovery punta all’informazione con il marchio Cnn | Si cerca un direttore esperto - conoscitore di tv e internet I nomi fatti? Giovanni Floris ed Enrico Mentana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Non ci fermiamo ad Amadeus“, ha assicurato Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros., in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo Maurizio Crozza e Fabio Fazio, il colosso americano ha strappato al servizio pubblico il suo volto di. Non solo intrattenimento, per il quotidiano Repubblica l’informazione avrà ilCnn “equilibrata e presente sia sul piccolo schermo e sia sul web”. Una stagione cruciale per Nove e per l’intero gruppo, senza l’intenzione di lanciare un vero e proprio telegiornale: “Per il momento punterà ad un’informazione sperimentale, organizzata in pillole e spazi veloci“, spiega il giornalista Aldo Fontanarosa. Una collaborazione con Cnn è già in essere con pillole di informazione quotidiane e con gli inviati presenti nella finestra sull’attualità a “Che tempo che fa”. Un lavoro ...