Il trono è tuo Uomini e Donne - Ida passa lo scettro | sarà lei a prendere il suo posto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024), sembra ormai certo che Ida Platano non sceglierà né Mario (che ha già lasciato lo studio), né Pierpaolo (che le anticipazioni rivelano lo farà presto). Se ne andrà sola, ma pare proprio che il suosia già stato preso. Per Ida questi sono stati giorni terribili. Nel corso dellata settimana era stata letteralmente devastata da Tina Cipollari che, anche in maniera troppo vigorosa, l’aveva invitata a svegliarsi e non credere più alle bugie di Mario Cusitore. >>“Voi da oggi ve ne andate”. Isola dei Famosi, la decisione della produzione cambia tutto in Honduras: l’avviso a sorpresa per i naufraghi “Non ti fare imbambolare da questo cantastorie. Perché hai avvisato la ragazza dicendole che sei a? Hai cancellato la chat e hai mandato un ...