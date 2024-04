Volley B1 donne | conquistato il primo posto matematicamente La Clai non fa sconti al Sassuolo Domina il match ed è già regina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)IMOLA 30 (25-18; 25-11; 25-17)IMOLA: Casotti 1, Arcangeli 1, Cavalli 4, Cammisa 11, Lanzoni, Migliorini 6, Mastrilli, Rubini 8, Gaffuri, Esposito 12, Missiroli, Fazziani, Rizzo 9. All. Caliendo.: Anello 5, Scianti 2, Montagnani (L2), Moschettini, Borlengo 8, Fornari 5, Reggiani, Bisio 8, Magnani 1, Bedetti 1, Bazzani 1, Urbinati. All. Minghelli. Arbitri: Gambato e Scapinello. La decima vittoria consecutiva, un secco 3-0 al malcapitato, regala allaImola ilmatematico in regular season. Ilobiettivo è stato raggiunto, mancano due partite alla fine del campionato, poi le ragazze imolesi giocheranno gli spareggi promozione, due incontri da vincere per salire alla ...