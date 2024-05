Il tabellone di Matteo Berrettini a Roma | derby alla portata - poi un francese in rapida ascesa

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un gradito ritorno., dopo aver saltato per infortunio le ultime due edizioni, sarà al via degli Internazionali d’Italia 2024. Nel torneo di casa,vorrà assaporare le sensazioni di un tempo e si augura di compiere un bel percorso. Il sorteggio di oggi, la cui cerimonia si è tenuta nell’affascinante scenario della Fontana di Trevi a, ha riservato al classe ’96 del Bel Paese un altro azzurro, ovvero Stefano Napolitano, ingraziewild card di cui era impossesso proprio. Vista però la defezione del ceco Jiri Lehecka, il finalista di Wimbledon 2021 ha avuto accesso al main draw senza inviti degli organizzatori. Un incrociodel 28enneno, ma Napolitano ...

