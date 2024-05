ATP Roma - Matteo Berrettini si allenerà domani al Foro Italico | un gradito ritorno al Foro Italico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Un po’ di consolazione. Non sono stati giorni semplici per gli organizzatori del torneo del. La grande kermesse dell’evento delprenderà il via con gli incontri di qualificazione, ma chiaramente la notizia dell’assenza di Jannik Sinner pesa moltissimo sull’interesse da parte del pubblico italiano. Sinner è stato costretto a dare forfait per il noto problema all’anca e ci sono preoccupazioni sul futuro prossimo dell’altoatesino. A regalare un sorriso ildisui campi delda cui il giocatoreno mancava da ...