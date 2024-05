Il parco marittimo da Lido di Savio a Casal Borsetti - le tappe dei lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ravenna, 6 maggio 2024 – Ile la riqualificazione delle aree retrodunali e nelle pinete dei lidi ravennati diventano sempre più realtà e ravennati e turisti iniziano a vederne i primi effetti da Marina Romea fino adi(la riqualificazione del percorso sul mare dipartirà invece dopo l’estate). La spesa sarà di circa 17 milioni per quello che il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha definito "il più grande intervento di riqualificazione con finalità turistiche e ambientali nella storia di Ravenna, paragonabile solo alla piantumazione delle pinete litoranee agli inizi del Novecento". I cantieri dovranno chiudersi non oltre il 2026 come da obblighi del Pnrr, da cui arrivano buona parte dei finanziamenti (11 su 17 milioni di euro complessivi) ...