Parco Marittimo | dopo i disagi ora verranno i benefici

ma anche per la fruibilità del parco da parte di turisti e da Collesalvetti insieme ai Comuni di Livorno e Rosignano Marittimo, dopo questa prima riunione, sarà presieduto a turno da ciascuno di

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Monika Balestri è proprietaria del bagno Wave di Punta Marina. Balestri, è tutto pronto per ripartire in vista della nuova stagione ormai alle porte? "Sì. Il nostro è il lavoro più bello del mondo, peccato però che più fattori, in primis l’incertezza sul nostro futuro e poi le ripetute crisi economiche, ci abbiano portato via un po’ di entusiasmo. A ogni modo il Wave è un bagno molto frequentato da famiglie bambini, in cui abbiamo un belgiochi e attrezzature varie". Riscontra problemi nel reperire il personale? "Nel nostro stabilimento ci consideriamo dei privilegiati perché possiamo contare su uno zoccolo duro di persone che lavorano con noi da tempo. Tra i più giovani si fa fatica a trovare, forse perché questo lavoro piace di meno, forse perché non si vuole lavorare il sabato e la domenica, forse perché le famiglie riescono a offrire un ...