Il mare in Puglia tra i più puliti d' Italia | per l' Arpa acque eccellenti

A Loconia 30,8 gradi . La frazione nella provincia Bat ha fatto registrare oggi la temperatura più alta in Puglia . trenta gradi e mezzo a Taranto e più o meno tanti nella zona di Cerignola. temperature ai livelli dell’estate qua e là in Puglia e ...

La foto si riferisce a Ginosa Marina. Gente in spiaggia, qualcuno perfino in acqua a fare il bagno, alle 10 di questa giornata di metà aprile. Del resto in quella zona del tarantino si prospetta una replica della temperatura massima di ieri, ...

La qualità del mare in Puglia è eccellente, i risultati dell’Arpa: “Nessun punto è insufficiente” - La qualità del mare in puglia è eccellente, i risultati dell’Arpa: “Nessun punto è insufficiente” - In provincia di Bari tutti i punti sono eccellenti, tranne il punto di Molfetta a 500 metri a sud dalla fogna cittadina, di qualità buona.

L'Arpa promuove a pieni voti il mare della Puglia: «acque eccellenti» - L'Arpa promuove a pieni voti il mare della puglia: «acque eccellenti» - puglia - Il mare pugliese si conferma tra i più puliti d’Italia: ad evidenziarlo le analisi effettuate dall’Arpa puglia. Prima dell’inizio della stagione balneare, l'Agenzia per la protezione dell’amb ...

Arpa Puglia: mare eccellente in tutta la Puglia, tranne in cinque punti - Arpa puglia: mare eccellente in tutta la puglia, tranne in cinque punti - Arpa puglia: mare eccellente in tutta la puglia, tranne in cinque punti Come ogni anno, l’Arpa puglia prima dell’inizio della stagione balneare (1° maggio ...