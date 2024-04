Mi disse dell' sms di Emiliano | Laforgia - la rivelazione che fa tremare la Puglia

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Pisicchio è venuto nel mio studio nel pomeriggio, qualche ora prima di essere arrestato dicendo di aver ricevuto quel messaggio da". Sono parole forti e che fannola sinistra pugliese quelle pronunciate da Michele, ex avvocato di Pisicchio e candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Bari. L'avvocata ha difeso l'ex assessore di Michele, Alfonso Pisicchio, nelle prime fasi'indagine, per poi tirarsi fuori dalla faccenda vista la corsa come primo cittadino del capoluogo pugliese. "Lo hanno scritto i giornali e quindi ve lo posso dire, altrimenti non ne potremmo parlare" ha detto a Un giorno da pecora, per poi raccontare l'accaduto. Gli screene chat fra Emilano e Pisicchio, posto agli arresti domiciliari lo scorso 10 ...

Cerimonie in tutta Italia per il 172esimo anni versario dalla fondazione della Polizia di Stato. “Esserci sempre” è il motto degli e delle agenti in prima linea per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. La giornata è iniziata a Roma, con la deposizione, presso il Sacrario dei Caduti, di una corona da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani. Festa della Polizia di Stato a piazza del ... (secoloditalia)

Sperlonga – Era il lontano 10 agosto 2019, in piena stagione estiva, quando l’allora giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Miliano, convalidò il sequestro emesso ai danni della nota discoteca di Sperlonga , “Valle dei Corsari” . Nel provvedimento il Gip ravvisò “la ricorrenza dei presupposti […] L'articolo Sperlonga / Ordinato il dissequestro della ... (temporeale.info)

Ormezzano Biella 2 Npsg Trading L. 3 (25-19; 25-22; 18-25; 13-25; 13-15) ILARIO ORMEZZANO BIELLA: Giacobbo 3, Frison E. 1, Scardellato 17, Avalle, Marchioni 11, Frison D. 17, Spinello, Bottigella 1, Mangaretto 9, Vicario. All. Di Lonardo. Npsg TRADING LOGISTIC: Louza 20, Mandoloni 4, Pierro, Moretti 14, Borrello, Cormio 22, Briata., Materno, Bartolini 1, Todaro 9, Zoratti 11. All. Parisi. Arbitri: Rosi e Pavanello BIELLA – La Npsg ... (sport.quotidiano)

Pepe : dopo aver vinto il primo Scudetto ci disse “vincere una volta capita a tutti, vincere per più anni di seguito no” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Simone Pepe , ex calciatore allenato da Conte ed agente sportivo. Queste le sue parole: Pepe : Chi prende Conte non sbaglia mai “Suggerimenti sul perché sarebbe giusto prende re Conte ? Chi prende Conte non sbaglia mai. È un super motivatore, è ... (terzotemponapoli)

Rapporto Colonna: "Unrwa insostituibile per i palestinesi, Israele non ha fornito prove concrete di legami col terrorismo" - Il report indipendente dell'ex ministra francese evidenzia "persistenti problemi di neutralità politica" dell'agenzia Onu. Il documento respinto da ...huffingtonpost

Dopo la vendita di appartamenti, le Marche reinvestono 16 milioni nelle case popolari - Il Piano delle alienazioni dell'edilizia residenziale pubblica ha portato nelle casse dell'Erap 16 milioni, che saranno reinvestiti nel patrimonio esistente e in nuove costruzioni ...dire

