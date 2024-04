Puglia | altra domenica di caldo e di mare Meteo | a metà settimana previsto un notevole cambiamento

(Di domenica 14 aprile 2024) La foto si riferisce a Ginosa Marina. Gente in spiaggia, qualcuno perfino in acqua a fare il bagno, alle 10 di questa giornata diaprile. Del resto in quella zona del tarantino si prospetta una replica della temperatura massima di ieri, prossima ai trenta gradi. Anche in altre zone dellailed il bagno caratterizzano, sin dal primo mattino, questa. L'articolodie di , aun proviene da Noi Notizie..

Inizia domani Visita ad limina Apostolorum dei vescovi di Puglia presso la Santa Sede - l’incontro con il Pontefice e con i responsabili dei singoli Dicasteri della Curia Romana Comincia lunedì 15 aprile la Visita ad limina Apostolorum del vescovo Vincenzo Pisanello e degli altri vescovi ...manduriaoggi

Scuola, 6mila collaboratori a rischio: «Assunti ad ottobre e siamo già disoccupati» - Contratti scaduti in tutta Italia. E da domani in Puglia 800 famiglie per strada. Disagi per l’anno scolastico ...lagazzettadelmezzogiorno

Big One: il tour europeo della tribute band dei Pink Floyd arriva in Puglia - BARI - I leggendari Pink Floyd torneranno ad animare le serate della Puglia grazie ai Big One, la celebre tribute band considerata la migliore in Europa dedicata alla band britannica. Il tour, intitol ...giornaledipuglia