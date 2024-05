“Il gusto delle cose” di Tr?n Anh Hùng arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 maggio distribuito da Lucky Red. Presentato al Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio per la Miglior Regia, e candidato dalla Francia per la corsa al Premio ...

Il Gusto delle Cose: una clip in anteprima esclusiva del film con Juliette Binoche candidato dalla Francia per gli Oscar - Il gusto delle cose: una clip in anteprima esclusiva del film con Juliette Binoche candidato dalla Francia per gli Oscar - Il gusto delle cose, già premiato a Cannes per la migliore regia, è la storia di un sodalizio culinario e sentimentale ambientata nella Francia di fine '800. Diretto da Tran Anh Hung con due splendidi ...

Electrolux sconta le impastatrici planetarie fino al 38%: ecco le 5 migliori che vi consigliamo - Electrolux sconta le impastatrici planetarie fino al 38%: ecco le 5 migliori che vi consigliamo - Questa mattina sono partite molte offerte Electrolux, in occasione dell'inizio settimana di offerte Amazon. Da segnalare sono sicuramente le ottime impastatrici planetarie Electrolux, ma trovate il li ...

L’alchimia dei 12 ingredienti, come creare piatti veg sorprendenti con elementi semplici ed economici - L’alchimia dei 12 ingredienti, come creare piatti veg sorprendenti con elementi semplici ed economici - Se ne stanno silenziosi nelle nostre dispense o in frigorifero, per settimane o mesi. E quando finalmente vengono presi in considerazione aggiungono ai nostri piatti un tocco in più, con il minimo sfo ...