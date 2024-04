“Il gusto delle cose” | il film di Tr?n Anh Hùng al cinema TRAILER

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Il” di Tr?n Anharriverà nelle sale italiane a partire dal 9 maggio distribuito da Lucky Red. Presentato al Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio per la Miglior Regia, e candidato dalla Francia per la corsa al Premio Oscar®, ilè ambientato nella Francia di fine ‘800 e vede protagonista la star Juliette Binoche nei panni della cuoca sopraffina Eugénie, da oltre vent’anni collaboratrice del famoso gastronomo Dodin (interpretato dal Premio César Benoît Magimel). Un sodalizio culinario che, col passare degli anni, si è consolidato in una relazione sentimentale. Eugenie, però, è affezionata alla sua libertà e non ha mai voluto sposare Dodin. Così, lui decide di fare qualcosa che non ha mai fatto prima: cucinare per lei. “La bellezza della loro relazione risiede in quella ...