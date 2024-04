Il gusto delle cose | ecco il trailer italiano ufficiale del film premiato a Cannes

“Il gusto delle cose” di Tr?n Anh Hùng arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 maggio distribuito da Lucky Red. Presentato al Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio per la Miglior Regia, e ... (lopinionista)

Finalmente è primavera, la stagione in cui tutto ci parla di freschezza, di natura e di cose buone, proprio come le fragole, che in questa stagione raggiungono la loro massima dolcezza. I mesi ... (iodonna)