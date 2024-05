Il Como in A per 10 minuti Poi arriva la beffa al 93’ Tutto rimandato a venerdì

(Di lunedì 6 maggio 2024) di Enrico LevriniLo 0-0 di Modena e la contemporanea vittoria (2-1) al 93’ del Venezia sulla FeralpiSalò (che retrocede in C) rimanda di novantala promozione in serie A del. Una doccia fredda per i tifosi lariani, che al Sinigaglia hanno seguito la gara del Braglia e per 10’ hanno pregustato la festa lungo le vie della città al ritorno della squadra. Roberts fa turn-over: lascia Cutrone in panchina e si gioca Gabrielloni unica punta supportato da Baselli, Cassandro e Verdi al posto di Cutrone. Gli azzurri partono contratti, forse per il caldo ma molto più probabilmente per la tensione e l’importanza della posta in palio, e le occasioni scarseggiano. L’inizio è molto tattico e la prima vera azione delal 13’ con lancio lungo di Verdi che Gabrielloni sfiora di testa. Al ...

Como Meritata vittoria del Como , contro il Pisa per 3 a 1, dopo un inizio sfolgorante dei lariani, che segnano due gol nei primi dieci minuti. Assenti per squalifica Strefezza e Abildgaard, Roberts li sostituisce con Gioacchini e Braunoder. ...

Como, Roberts: "Davanti al nostro pubblico per provare a prenderci la A"