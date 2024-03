Due a zero dopo dieci minuti Il Como ridimensiona il Pisa e accorcia sul secondo posto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024)Meritata vittoria del, contro ilper 3 a 1,un inizio sfolgorante dei lariani, che segnano due gol nei primi. Assenti per squalifica Strefezza e Abildgaard, Roberts li sostituisce con Gioacchini e Braunoder. Subito primo tiro dalla distanza di Braunoder, Loria in tuffo mette in angolo. Il corner al 2’ è battuto da Verdi sulpalo, dove Gabrielloni salta più in alto di tutti e di testa schiaccia la palla verso la porta, che con un probabile tocco finale di Gioacchini, finisce in rete. Al 4’ Gabrielloni lancia in area in contropiede Gioacchini, che viene anticipato in uscita da Loria, Ferrieri Caputi assegna il rigore al, che poi viene revocato al Var, per l’ultimo tocco di palla di Gioacchini. Ma il ...