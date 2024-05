I Corti Oscar 2024 al cinema il 6 - 7 e 8 maggio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (askanews) – Dopo il successo della distribuzione del corto vincitore agli2023 An Irish Goodbye, WeShort, streaming platform dedicata albreve fondata a fine 2020 dal 33enne pugliese Alessandro Loprieno torna in sala e porta per la prima volta neidi tutta Italia i 10in nomination agli, fra i quali spicca La meravigliosa storia di Henry Sugar con Benedict Cumberbatch e Ben Kingsley diretto dal grande Wes Anderson al suo primoproprio con un corto. Un evento che segna un grande passo avanti per ilbreve che in termini di cast, direzione, scenografie e costumi, non ha nulla da invidiare ai lungometraggi. Martedì 30 aprile si è svolta a Roma, presso ilThe Space a Piazza della ...