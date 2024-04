WeShort porta i corti da Oscar al cinema dal 6 maggio | I cortometraggi sono grande cinema breve

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 30 aprile 2024) Quante volte, scorrendo le nomination agli, arrivati alle shortlist deiavete detto “questo lo vedrei volentieri” e non sapevate dove trovarlo? Questa voglia diè colmata ora da una brillante iniziativa di. Dopo il successo della distribuzione del corto vincitore agli2023, An Irish Goodbye,torna in sala eper la prima volta nei– dal 6 all’8– di tutta Italia i 10in nomination agli. Attenzione: non parliamo di un passaggio in sala prima di un lungometraggio, lo spazio che di solito è dedicato al corto. Gli shorts avranno un vero e proprio momento nella programmazione dedicato a loro, con un biglietto di ...