(Di giovedì 2 maggio 2024) WeShort, Amaranta Frame in accordo con Shorts tv portano nelle saleLive Action e Animazione. WeShort, piattaforma streaming dedicata albreve fondata a fine 2020, torna in sala e porta per la prima volta neidi tutta Italia i 10in nomination agli, fra i quali spicca La meravigliosa storia di Henry Sugar con Benedict Cumberbatch e Ben Kingsley diretto dal grande Wes Anderson, al suo primoproprio con un corto. Un evento che segna un grande passo avanti per ilbreve che in termini di cast, direzione, scenografie e costumi, non ha nulla da invidiare ai lungometraggi. "Ho sempre pensato che il corto si può posizionare come formato …

Il film vincitore di più premi Oscar ® 2024 , tra cui Miglior film , arriva in Prima TV su Sky: Oppenheimer , in onda lunedì 29 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Collection), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche

Hollywood bollente: ecco le tante scene hot del 2024 per un ritorno del sesso nei film in uscita - Lo sostiene il prestigioso New York Times che afferma ufficialmente che al cinema sia finita l’era della castità ... Da citare anche il film premio oscar “Povere creature”, da qualche tempo visibile ...

Serata all stars e diretta su Rai1 per i David di Donatello - Appuntamento il 3 maggio in prima serata, dalle 20.35 su Rai 1, in diretta dagli studi di Cinecittà, per la 69/a edizione dei Premi David di Donatello condotti da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Sul r ...

oscar 2024: tutti i corti candidati al cinema il 6, 7 e 8 maggio - torna in sala e porta per la prima volta nei cinema di tutta Italia i 10 corti in nomination agli oscar, fra i quali spicca La meravigliosa storia di Henry Sugar con Benedict Cumberbatch e Ben

