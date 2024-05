I Ceri in città Ora la Festa può cominciare

Prese d’ assalto . Siena come Pienza, anche la perla della Valdelsa, San Gimignano. Le Città d’arte , in questo primo ponte che ha visto rientrare circa 5 milioni di italiani, sono risultate attrattive. Ieri per il corso in certi momenti non si ...

Corsa dei Ceri di Gubbio: la Storia si ripete, da mille anni! - ...Sant'Antonio ed eseguono tre giri completi di corsa in senso antiorario (Girate) intorno al pennone (Sant'Antonio ne compie quattro) per poi disperdersi per le vie della città. Dopo le Girate i Ceri ...

Gubbio: i Ceri sono tornati in città - Come tradizione si è entrati nel vivo dello spirito della Festa dei Ceri, che questa mattina hanno lasciato la Basilica di Sant'Ubaldo per far ritorno nella città dove, come ogni anno, li attende la Festa del 15 maggio. Dopo le prime birate nel chiostro ha preso avvio ...