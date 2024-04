(Di martedì 30 aprile 2024)(Varese), 30 aprile 2024 – É attesa una grande partecipazione ai funerali di, sindaco di, stroncata da un malore improvviso, il 25 aprile scorso, dopo la cerimonia per la FestaLiberazione, durante la quale aveva tenuto il discorso ufficiale. Le esequie, celebrate da monsignor Luca Raimondi, si svolgerannoalle 11 nella chiesa di San Giulio, ma per consentire a un numerore di persone possibile di dare l’ultimo saluto al sindaco si potrà seguire il rito funebrealdi viasaràe gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico dalle ore ...

Castellanza (Varese), 26 aprile 2024 – Castellanza è ancora incredula per l’improvvisa morte della sindaca Mirella Cerini . Eletta la prima volta nel 2016, rieletta nel 2021, è stata stroncata giovedì da un malore improvviso, probabilmente un infarto, dopo aver partecipato alla cerimonia per la ... Continua a leggere>>

Castellanza, 26 aprile 2024 – Il giorno dopo, Castellanza si è risvegliata nel dolore più cupo. L’improvvisa morte del sindaco Mirella Cerini , deceduta per un malore dopo le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione, ha gettato la cittadina del Basso Varesotto nello sconforto. La ... Continua a leggere>>

Mirella cerini, il funerale della sindaca di castellanza trasmesso al Teatro di via Dante. Giovedì 2 maggio lutto cittadino - Mercoledì 1 maggio sarà aperta la camera ardente nella sala delle Colonne del municipio e in serata si terrà la recita del Rosario. Desiderio della famiglia è di non portare fiori ma fare donazioni ad ...

I funerali di Mirella cerini saranno trasmessi anche nel teatro di castellanza - In previsione dell'importante afflusso di persone è stata allestita una diretta video che sarà visibile sullo schermo del cinema teatro di via Dante ...

castellanza, ultimo saluto al Sindaco cerini - . Non si è ancora attenuata la sensazione di incredulità in paese e non solo per l’improvvisa scomparsa del sindaco Mirella cerini. Un colpo molto forte per la comunità, maggioranza, opposizione, enti ...

