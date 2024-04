Mirella Cerini - Castellanza in lutto per la morte della sindaca Affetto e cordoglio | Autorevole e appassionat - amava la sua città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024)(Varese), 26 aprile 2024 –è ancora incredula per l’improvvisa. Eletta la prima volta nel 2016, rieletta nel 2021, è stata stroncata giovedì da un malore improvviso, probabilmente un infarto, dopo aver partecipato alla cerimonia per la FestaLiberazione., 51 anni da compiere, laureata in architettura, aveva lavorato nel settore privato per 13 anni e dal 2012 dipendente del comune di Milano. Poi la decisione di impegnarsi per la sua. Era molto amata: la sua grinta, il suo entusiasmo, il suo sguardo sul futuro erano apprezzati dai suoi concittadini. Molti dei quali, appena saputa la tragica notizia, si sono ...