Axios, 'Israele esamina la risposta di Hamas sulla tregua' - axios, 'israele esamina la risposta di Hamas sulla tregua' - israele ha ricevuto pochi minuti fa la risposta di Hamas alla proposta egiziano-qatariota e la sta esaminando. Lo scrive su X il giornalista di axios, Barak Ravid. (ANSA). (ANSA) ...

Hamas accetta l'accordo sulla tregua con Israele che però bombarda Rafah dopo l'ordine di evacuazione - Hamas accetta l'accordo sulla tregua con israele che però bombarda Rafah dopo l'ordine di evacuazione - Ismail Haniyeh, leader di Hamas, ha confermato che l'accordo per il cessate il fuoco è stato accettato. Tregua in bilico per l'operazione a Rafah ...

Columbia annulla la cerimonia di laurea per le proteste contro Israele. Gli Usa hanno bloccato una spedizione di munizioni a Israele - Columbia annulla la cerimonia di laurea per le proteste contro israele. Gli Usa hanno bloccato una spedizione di munizioni a israele - Secondo axios, la scorsa settimana una fornitura di materiale bellico ... Le manifestazioni contro la guerra di israele contro Hamas a Gaza hanno scosso i campus di tutti gli Stati Uniti per settimane ...