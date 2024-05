Fonti Israele - ok di Hamas non è sulla proposta concordata

Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco avanzata da Egitto e Qatar. Questo l’annuncio fatto da Ismail Haniyeh, capo del suo ufficio politico, che ha detto ai mediatori del Qatar e dell’ Egitto che Hamas ha accetta to la loro proposta di accordo ...

La notizia è stata diffusa dall'emittente qatariota Al Jazeera, informata da una fonte dell'organizzazione terroristica. La conferma è poi arrivata in un comunicato dell'ufficio politico del movimento

DIRETTA Israele, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 213 di conflitto Guerra Israele (Ansa Foto) Notizie.com213mo giorno di conflitto ...