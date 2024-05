Hamas accetta l' accordo sulla tregua a Gaza - ma Israele però prende tempo

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu respinge ancora una volta le richieste di Hamas per un possibile accordo di tregua. " Hamas impedisce il rilascio dei nostri ostaggi. Stiamo lavorando in tutti i modi possibili per liberarli", ha detto il ...

Gaza, “Hamas accetta l’accordo sul…" - Gaza, “Hamas accetta l’accordo sul…" - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu "ha concordato di garantire che il valico di Kerem Shalom sia aperto per l'assistenza umanitaria a chi ne ha bisogno". Lo afferma… Leggi ...

Ignorati. Macron e von der Leyen in pressing su Xi, ma il presidente cinese svicola - Ignorati. Macron e von der Leyen in pressing su Xi, ma il presidente cinese svicola - che ha accettato, e Scholz, che ha rifiutato. Ce n’è abbastanza per intendere che i rapporti di forza sono dalla parte di Pechino. Macron ne ricava il sostegno cinese nella richiesta di una tregua ...

Hamas ha accettato l’accordo per una tregua con Israele - Hamas ha accettato l’accordo per una tregua con Israele - Il comunicato stampa di Hamas in cui accetta la tregua “Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso Il fratello combattente Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico del movimento Hamas, ...