Guerra - elezioni europee e mercati finanziari | gli scenari

(Di lunedì 6 maggio 2024) Bologna, 6 maggio 2024 – “Il 2024 è iniziato in maniera decisamente positiva per idopo un 2023 che, fino a ottobre, aveva visto prevalere l’incertezza. Alla base di questo trend positivo ci sono dati economici meno negativi delle attese, in particolare la crescita economica, il che sta alimentando un ritrovato appetito per il rischio di cui sta beneficiando il mercato azionario in primis. Nei prossimi mesi i fattori di incertezza rimarranno, a partire dal quadro geopolitico che si è ulteriormente aggravato, cosa che non pare essere ancora prezzata dai. Inoltre, la revisione al rialzo delle previsioni di crescita economica, in particolare per gli Stati Uniti, sta incidendo sul ciclo di politica monetaria che, dopo aver raggiunto i livelli massimi dei tassi ufficiali, vede soprattutto la Fed temporeggiare ...