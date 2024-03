Mercati finanziari italiani | Piazza Affari in rialzo

(Di martedì 5 marzo 2024) trainata da saipem e prospettive positive L’andamento dioggi ha visto un inizio in lieve calo, ma il Ftse Mib ha registrato un aumento dello 0,06%, risalendo gradualmente la china nel corso della giornata. Anche il differenziale tra i Btpe i Bund tedeschi decennali ha mostrato una crescita, raggiungendo quota 141,3 punti. Il rendimento annuo italiano è sceso di 2,7 punti al 3,77%, mentre quello tedesco è diminuito di 3 punti al 2,35%. Gli investitori hanno concentrato i propri acquisti su diverse aziende, con Saipem in testa con un aumento del 2%. Questoè stato spinto dagli analisti di Bloomberg, che vedono prospettive di crescita nelle commesse dopo i recenti risultati e l’aggiornamento del piano strategico al 2027. Altri titoli inincludono Iveco ...

Milano, dicembre 2023 – Il nuovo rally dei Mercati finanziari fa ben sperare per il 2024, ma bisogna comunque fare attenzione ai rischi legati all’inflazione ... (sbircialanotizia)

Messina-Tsg, l’Antitrust è scettica. Via al supplemento di indagine: anche a causa della costituzione di una posizione dominante nel mercato dei servizi di terminal per merci su rotabili e in alcuni Mercati verticalmente collegati del trasporto marittimo di merci su ...ilsecoloxix

Dagli investimenti all'intrattenimento: i settori rivoluzionati dal web: La volatilità dei Mercati e la complessità di alcuni strumenti finanziari richiedono un approccio informato e prudente. Le criptovalute, in particolare, sono emblematiche di questo nuovo panorama, ...castelvetranonews

Novelli (Lemanik): i profitti di Nvidia non salveranno l’economia Usa, la recessione è già iniziata. Ecco dove conviene investire: L’economia americana ha sfruttato tutti i margini di manovra possibili per rimandare la crisi, ma l’ipotesi di una collisione tra politica fiscale e politica monetaria è ora altamente probabile, spieg ...milanofinanza