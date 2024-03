Mercati finanziari globali | febbraio molto positivo | l’analisi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 19 marzo 2024)si è confermato un meseper icon performance azionarie generose pari al 5% in America, 7,5% in Europa e 10% in Giappone, sostenute da fondamentali forti, specialmente negli Stati Uniti, e buoni risultati societari, in particolare delle aziende del settore tech. Performance azionarie positive in USA, Europa e Giappone Lo scrive Andrea Delitala, Head of Investment Advisory di Pictet Asset Management in una lunga analisi nella quale sottolinea che “le obbligazioni hanno subito una correzione per le stesse ragioni macroeconomiche e per la conseguente retorica attendista dei banchieri centrali senza però contagiare le asset class rischiose, come invece era accaduto in autunno. I rendimenti a due anni dei Treasury, ad esempio, sono saliti di circa mezzo punto e di ...