Grave lutto per l’ex ginnasta italiana Carlotta Ferlito

(Di lunedì 6 maggio 2024) A dare l’annuncio lei stessa su Instagram Lo annunciasu Instagram, su madre Roberta, da tempo malata non ce l’ha fatta ed è venuta a mancare nelle giornata di oggi 6 maggio. “Il vuoto che lasci è inesprimibile Mamma – inizia così– nessuno potrà mai colmarlo.Per quanto possa suonare fraintendibile, sono, siamo sollevati al pensiero che il tuo dolore sia terminato, perché non te ne meritavi nemmeno un briciolo. Adesso continua il nostro, il mio di dolore, come se non mi avesse già consumata abbastanza, consapevole però che la vita tanto dà e tanto toglie, quindi deve essere vissuta al 100%. Io vivrò ogni giorno anche per te mamma promesso! Ti porterò sempre nelle mie avventure, nelle mie situazioni della vita che sembrano tratte dalla più assurda delle telenovele, nei miei viaggi, nei ...

Lutto per Carlotta Ferlito, è morta la mamma Roberta: “Lasci un vuoto incolmabile, vivrò anche per te” - Lutto per carlotta ferlito, è morta la mamma Roberta: “Lasci un vuoto incolmabile, vivrò anche per te” - “Il vuoto che lasci è inesprimibile Mamma e nessuno potrà mai colmarlo. Vivrò ogni giorno anche per te”. Con un lungo e toccante messaggio su Instagram, carlotta ferlito ha annunciato la morte della ...

Carlotta Ferlito dice addio alla madre: «Il vuoto che lasci è inesprimibile» - carlotta ferlito dice addio alla madre: «Il vuoto che lasci è inesprimibile» - Lutto per l'ex campionessa di ginnastica artistica. ferlito ha annunciato la scomparsa della madre Roberta, malata da tempo di SLA. «Sarai sempre il mio angelo custode, come quello che ci siamo tatuat ...

Lutto per la ginnasta catanese Carlotta Ferlito: è morta la madre Roberta - Lutto per la ginnasta catanese carlotta ferlito: è morta la madre Roberta - Dell’aggravarsi della malattia della madre, colpita dalla Sla, carlotta ferlito aveva parlato proprio qualche settimana fa a “Verissimo”. E ieri purtroppo per la ginnasta catanese e la sua famiglia si ...