Lutto per Carlotta Ferlito - è morta la mamma Roberta | “Lasci un vuoto incolmabil - vivrò anche per te”

La figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi sta diventando una giovane donna: eccola in compagnia di mamma per il suo compleanno. Tanti auguri alla piccola Stella , figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan , che esattamente lo scorso 3 ...

Lutto per Carlotta Ferlito, è morta la mamma Roberta: “Lasci un vuoto incolmabile, vivrò anche per te” - Lutto per carlotta Ferlito, è morta la mamma Roberta: “Lasci un vuoto incolmabile, vivrò anche per te” - “Il vuoto che lasci è inesprimibile mamma e nessuno potrà mai colmarlo. Vivrò ogni giorno anche per te”. Con un lungo e toccante messaggio su Instagram, carlotta Ferlito ha annunciato la morte della ...

Carlotta Ferlito dice addio alla madre: «Il vuoto che lasci è inesprimibile» - carlotta Ferlito dice addio alla madre: «Il vuoto che lasci è inesprimibile» - Lutto per l'ex campionessa di ginnastica artistica. Ferlito ha annunciato la scomparsa della madre Roberta, malata da tempo di SLA. «Sarai sempre il mio angelo custode, come quello che ci siamo tatuat ...

Lutto per la ginnasta catanese Carlotta Ferlito: è morta la madre Roberta - Lutto per la ginnasta catanese carlotta Ferlito: è morta la madre Roberta - Dell’aggravarsi della malattia della madre, colpita dalla Sla, carlotta Ferlito aveva parlato proprio qualche settimana fa a “Verissimo”. E ieri purtroppo per la ginnasta catanese e la sua famiglia si ...