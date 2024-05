Grave incidente sul lavoro | sei operai in fin di vita in un’azienda vinicola a Palermo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Gravissimosulall’interno dell’aziendaCorvo sul lungomare di Casteldaccia in provincia di. Secondo le prime informazioni, seisono rimasti intrappolati mentre stavano eseguendo dei lavori nella struttura. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre i primi tre: due sono in condizioni critiche, un terzo è stato portato in elisoccorso al Policlinico di, mentre per altri tre sono ancora all’interno dell’azienda. Da quanto si apprende, i seierano impegnati nelle fognature sotto l’azienda. A quanto pare non ci sono stati cedimenti o esplosioni. I sei avrebbero respirato esalazioni tossiche. Nel frattempo sono giunti sul posto sia i ...

Un operaio di 46 anni, Vincenzo Valente, ha perso la vita nella notte in un incidente sul lavoro in uno zuccherificio di Brindisi . Il lavoratore, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione al nastro dell'impianto, ...

Gravissimo incidente sul lavoro a Segusino: un operaio è stato schiacciato contro un muro da un camion questa mattina, lunedì 6 maggio, in via Cal De Pont. L'uomo sarebbe in condizioni gravissime.

La quota di contratti stabili incide per il 20% su quelli maschili e solo per il 15%. Ormai è noto che sempre più lavoro è precario e mal retribuito, e non è sufficiente a uscire da una condizione di povertà.