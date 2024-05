Governo | Renzi - ' per Giorgia nostri 80 euro netti erano marchetta elettoral - da lei 100 lordi'

Pnrr: Castellone (M5s), 'se non si usano fondi si blocca crescita, Governo in ritardo' - Pnrr: Castellone (M5s), 'se non si usano fondi si blocca crescita, governo in ritardo' - Purtroppo, il rischio è concreto perché questo governo è in grave ritardo: meno del 4% dei fondi spesi per la sanità, meno dell’1% per la formazione. Non solo questo governo non ha una politica ...

Decreto Coesione: guida agli incentivi Under 35 per mettersi in proprio - Decreto Coesione: guida agli incentivi Under 35 per mettersi in proprio - Il governo punta su nuovi strumenti per stimolare l'occupazione autonoma e dipendente, con agevolazioni diverse Nord-Sud ...

Palazzo Norante di Campomarino diventa museo archeologico - Palazzo Norante di Campomarino diventa museo archeologico - Palazzo Norante di Campomarino, già sede della biblioteca comunale e dell'Istituzione Cultura del Comune rivierasco, diventerà un museo archeologico. (ANSA) ...