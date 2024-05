Giudice avverte Trump - ' rischi la galera per i commenti'

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ildi New York Juan Merchan ha avvertito di nuovo Donaldchea lase continua a violare il divieto di commentare il processo in corso a Manhattan per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. "L'ultima cosa che voglio fare è mandarla in carcere, ma sarò costretto a prenderlo in considerazione", ha detto Merchan.

“Il giudice mi ha tolto il mio diritto costituzione alla libertà di espressione”. Queste le parole di Donald Trump sul suo social Truth. L’ex presidente è stato multato ieri per 9.000 dollari per aver violato i limiti che gli erano stati imposti ...

