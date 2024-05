Giro d' Italia - terza tappa a Merlier Pogacar resta maglia rosa

Primo arrivo in volata al Giro d’Italia con Tim Merlier che riesce ad imporsi sul lungo rettilineo di Fossano. Il velocista belga della Soudal-Quick Step è riuscito ad imporsi avanti a Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ...

